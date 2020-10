Diamanti grezzi: quasi un anno dopo, Adam Sandler è ancora sconvolto dal finale

Nei mesi scorsi Adam Sandler è stato protagonista di Diamanti grezzi, disponibile in streaming su Netflix. Intervenuto al talk show di Seth Meyers, l'attore è tornato a parlare del film e soprattutto del suo finale molto crudo. Consigliamo a chi non ha ancora visto il film di interrompere la lettura per evitare spoiler.

Nel finale di Uncut Gems il personaggio di Adam Sandler, sommerso dai debiti, vince una grossa cifra grazie a una scommessa, ma viene ucciso con un colpo di pistola alla testa. Nel corso dell'intervista Seth Meyers racconta che ha provato a rivedere il film in compagnia dei suoi genitori, ma che questi, per la forte ansia che trasmetteva, hanno voluto interrompere a metà la visione.

"Sono d'accordo con i tuoi genitori" ha commentato Adam Sandler. "È troppo intenso, lo so. Certamente mia madre, mia suocera, chiunque abbia una certa età, di fronte a quel finale pensa: Oh, è troppo. Non avevo bisogno di vederlo. Pensa che l'altro giorno ero sul set, e un ragazzo mi ha urlato: Ehi amico, perché ti hanno fatto questo alla fine di Diamanti grezzi? E mi tocca anche difendere quel finale. Doveva andare così."

