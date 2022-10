Diamanti Grezzi, Adam Sandler conferma il nuovo film con i fratelli Safdie

Adam Sandler ci ha preso gusto. Dopo il grande successo di pubblico e addirittura della critica per Diamanti Grezzi è pronto a tornare a lavorare con i fratelli Safdie. Famoso per le sue performance discusse in commedie non sempre apprezzate dalla stampa, Sandler ha mostrato il suo sfaccettato talento drammatico nel film dei Safdie.

Se avete amato la tensione costante di Diamanti Grezzi potreste riprovare le stesse sensazioni nel prossimo progetto cinematografico dei due registi.

Intervistato da Variety, Adam Sandler ha parlato del prossimo film e dell'inizio della produzione. Già ad aprile Sandler aveva confermato un nuovo film con i Safdie.



"Farò un film con i fratelli Safdie e dovremmo iniziare verso la fine dell'inverno. Quindi una parte del mio cervello in questo momento è del tipo 'Sono in tournée'. Poi una volta che il film dei fratelli Safdie inizia, e adoro quei ragazzi, so che ci adopereremo per farci il c**o per assicurarci che sia il migliore possibile e so che vuole molto tempo. Parte del mio cervello sta dicendo 'Wow, una volta che il film inizia sono nel profondo e le nostre vite cambieranno'. [...] So che ci vorranno un po' di mesi per inseguire un obiettivo per il quale ci sentiamo tutti allo stesso modo. Vogliamo fare il meglio che possiamo" ha dichiarato l'attore.



Sandler prova una grande stima per i Safdie:"Non voglio deluderli, vedo quando lavorano duramente, e proprio come quando io lavoro alle mie commedie con i miei amici, significa molto per noi. Ogni parola significa molto per loro, ogni fotogramma del film. Ci tengo e li rispetto così tanto".

Su Everyeye potete recuperare la nostra recensione di Diamanti Grezzi, l'ultimo film drammatico interpretato da Adam Sandler.