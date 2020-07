Diamanti Grezzi, 560 parolacce in 4 minuti: quello di Netflix è (quasi) record mondiale

Nelle scorse ore il servizio di streaming on demand Netflix ha condiviso sulla propria pagina ufficiale del social network Twitter un supercut dedicato a tutte le parolacce contenute in Diamanti Grezzi, l'ultimo e acclamato film dei fratelli Safdie con protagonista Adam Sandler.

Il video 'riassuntivo', che potete trovare in calce all'articolo, include un totale di 560 parolacce (descritte come varianti della della parola "fuck'") in poco più di quattro minuti. Si tratta del quarto miglior risultato di sempre nella storia del cinema per quanto riguarda l'uso delle parolacce: davanti al film con Adam Sandler ci sono soltanto The Wolf of Wall Street di Martin Scorsese (al terzo posto con 569 parolacce), F*** - a documentary on the word (al secondo posto con 857 utilizzi) Swearnet: The Movie (indisturbato sul gradino più alto del podio con ben 935 utilizzi).

Incentrato sul gioielliere ebreo Howard Ratner, che sommerso dai debiti accumulati a causa dei suoi vizi col gioco d'azzardo e alcune pessime decisioni deve cercare di rivendere un prezioso opale nero, è stato osannato dalla critica di tutto il mondo e agli Independent Spirit Awards ha portato a casa i premi per la miglior regia a Josh e Benny Safdie, per il miglior attore protagonista ad Adam Sandler, per il miglior montaggio a Ronald Bronstein e Benny Safdie, oltre alle candidature per il miglior film indipendente dell'anno e per la miglior sceneggiatura a Ronald Bronstein, Josh e Benny Safdie.

Prima del suo arrivo su Netflix, Everyeye lo aveva inserito nella classifica dei migliori film rimasti inediti in Italia; per altri approfondimenti ecco la recensione di Diamanti Grezzi.