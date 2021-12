Diabolik, Valerio Mastrandrea: "Da regista non mi sarei mai scelto per il ruolo di Ginko"

Valerio Mastrandrea è l'ispettore Ginko in Diabolik, il film dei Manetti Bros al cinema in questi giorni e noi di Everyeye, abbiamo avuto l'opportunità di intervistare il cast di questa pellicola che sta facendo tanto discutere.

L'aspetto più curioso del personaggio di Valerio Mastrandrea è che nonostante sia un rappresentante della legge, nella pellicola e più in generale nei fumetti di Diabolik viene concepito come un antagonista. A tal proposito l'attore romano ha detto:

"Si tratta di un personaggio interessante e lavorare su un ossimoro del genere è poiù interessante che lavorare su un personaggio regolare. Proprio per questo ossimoro Ginko ha un'attrazione molto forte per Diabolik, che va al di là della semplice missione di catturare un criminale. É come se Diabolik fosse per lui un disvelamento di una parte di lui, tutte cose che noi ci diciamo che però portiamo in scena con grande naturalezza".

Mastrandrea ha poi aggiunto: "Mi ha messo alla prova il fatto che io non sono l'attore ideale per questi ruoli. Da regista non mi sarei mai scelto per il ruolo di Ginko. Fossi un regista non mi prederei mai per fare una cosa del genere, però non essendo io il regista, ci sono cascati e ho provato a mettermi in discussione e a fare un personaggio che non ho fatto in maniera molto facile. É stato nuovo più che complicato".

Sulla scelta dei protagonisti il regista ha poi aggiunto: "É stato difficilissimo ma poi, siamo giunti alla conclusione che un personaggio non è fatto dal suo aspetto esteriore ma dall'aspetto interiore, di talento e dalle sue corde. Abbiamo scelto dunque gli attori che ci trasmettessero Ginko, Diabolik ed Eva Kant in quanto emozioni più che somiglianza".

Intanto, vi ricordiamo che i sequel di Diabolik sono in fase di pre-produzione, dunque l'universo creato dalle sorelle Giussani è pronto ad estendersi con nuovi ed entusiasmanti cinecomics.