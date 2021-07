Diabolik, il trailer: Luca Marinelli e Miriam Leone sono il celebre ladro ed Eva Kent!

Dopo il recente poster di Diabolik dedicato alla mitica Jaguar E-Type, l'atteso film dei Manetti Bros. torna a mostrarsi con un trailer ufficiale che offre finalmente uno sguardo approfondito alle atmosfere e ai personaggi interpretati dallo stellare trio composto da Luca Marinelli, Miriam Leone e Valerio Mastandrea.

"Un ladro inafferrabile, una donna bella e misteriosa, un caparbio ispettore di polizia" si legge nella descrizione che accompagna il filmato in riferimento rispettivamente a Diabolik (Marinelli), Eva Kant (Leone) e all'ispettore Ginko (Mastandrea).

Adattamento cinematografico dell'omonimo fumetto creato da Angela e Luciana Giussani, il secondo dopo il film omonimo del 1968 diretto dal grande Mario Bava, Diabolik è scritto da Michelangelo La Neve e gli stessi Manetti Bros., che hanno firmato il soggetto insieme a Mario Gomboli. Oltre ai tre protagonisti, il resto del cast include Alessandro Roia (Romanzo Criminale), Serena Rossi, Claudia Gerini, Roberto Citran.

Previsto inizialmente per lo scorso dicembre, Diabolik debutterà nelle sale cinematografiche italiane il prossimo 16 dicembre distribuito da 01 Distribution.



Che ve ne pare di questo primo full trailer? Come sempre, fateci sapere le vostre impressioni nello spazio dedicato ai commenti qui sotto. Nel frattempo, i Manetti Bros. hanno rivelato che due sequel di Diabolik sono già in fase di pre-produzione.