Diabolik, che rapporto c'è con il fumetto originale? Parla Marco Manetti

Noi di Everyeye abbiamo avuto l'opportunità di realizzare un'intervista esclusiva con i protagonisti di Diabiolik, approfondendo alcuni particolari di questa pellicola da poco approdata al cinema e il profondo legame che comunque sussiste con il fumetto originale delle sorelle Giussani.

A tal proposito Marco Manetti ha detto: "Con il Diabolik originale c'è un rapporto da fan ed appassionati. Leggevamo questo fumetto per il puro piacere di leggerlo. Avevamo il piacere di fare una cosa che ci piaceva, che già esisteva e ci piaceva, e poi la scoperta progressiva nel farlo che essere fedeli non è così ovvio e facile come sembra, quindi durante il percorso ci siamo accorti che lo portavamo sempre a noi. A quello che a noi sembrava essere ma, non è detto che fosse così".

E sull'immaginario scenico che circonda Diabolik, il regista aggiunge: "Abbiamo fatto un lavoro incredibile, volevano proprio che Clerville avesse uno stile molto preciso, e l'idea era che assomigliasse ad un paese dell'Italia del nord, però che non avesse un passato, cioè che va dal 1900 in avanti, nulla prima, c'è stata una ricerca attentissima di questo, soprattutto dalla nostra scenografa, una ragazza di nemmeno 30 anni che ci ha permesso di vivere un'epoca che lei non ha assolutamente vissuto".

Se volete saperne di più, date uno sguardo alla nostra recensione di Diabolik e fateci sapere nei commenti cosa ne pensate di questo film tanto controverso.