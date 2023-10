Diabolik e una pantera nera nel suggestivo poster ufficiale di Diabolik: Chi sei?

A qualche giorno dalla pubblicazione del primo trailer di Diabolik: Chi Sei?, il terzo e ultimo film della saga cinematografica dei Manetti Bros è tornato a mostrarsi ai fan con un suggestivo nuovo poster ufficiale.

Come potete vedere, la locandina di Diabolik: Chi Sei? mostra in alto il Re del Terrore con una pantera nera, mentre il coloratissimo logo ufficiale del film campeggia in basso.

Dietro la maschera del Re del Terrore tornerà ancora Giacomo Gianniotti, con Miriam Leone nel ruolo dell’affascinante Eva Kant, Valerio Mastandrea in quello dell’instancabile ispettore Ginko e Monica Bellucci in quello della carismatica e anticonvenzionale Altea. A completare il ricco cast di questa ultima avventura, tra gli altri, Pier Giorgio Bellocchio nel ruolo del sergente Palmer, Chiara Martegiani, Massimiliano Rossi, Mario Sgueglia, Francesco Turbanti e Max Gazzè, con la partecipazione di Carolina Crescentini, Paolo Calabresi, con Lorenzo Zurzolo e la partecipazione straordinaria di Barbara Bouchet. Basato su un soggetto dei Manetti bros. e Mario Gomboli tratto dalla storia originale di Angela e Luciana Giussani e una sceneggiatura scritta dai Manetti bros. e Michelangelo La Neve, Diabolik chi sei? è diretto dai Manetti Bros e distribuito da 01 Distribution.

Il film verrà presentato alla Festa del Cinema di Roma nella sezione Grand Public il 19 ottobre e uscirà nelle sale il 30 novembre.