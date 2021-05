Diabolik, il nuovo poster del film con Luca Marinelli ci svela la data d'uscita ufficiale

A conferma di quanto trapelato grazie a Rai Cinema un mese fa, la produzione dell'attesissimo Diabolik dei Manetti Bros. ha pubblicato via social un nuovo teaser poster ufficiale del film con Luca Marinelli e Miriam Leone che rivela definitivamente la data d'uscita dell'omonimo adattamento del fumetto delle sorelle Giussani.

E la data è proprio quella che sapevamo: Diabolik uscirà infatti al cinema il 16 dicembre 2021, a fine anno e con un posticipo e un ritardo di un intero anno sulla tabella di marcia iniziale, ovviamente causato dalla Pandemia di Coronavirus. Si spera vivamente che sia questa la data finale e che non si riveli necessario optare per ulteriori rimandi.



Bisognerà pazientare ancora, dunque, per vedere Luca Marinelli nel ruolo di Diabolik, Miriam Leone nei panni di Eva Kant, Valerio Mastandrea nel ruolo dell'ispettore Ginko e il resto del cast, di cui fanno parte anche Alessandro Roia, Serena Rossi e Roberto Citran. Manuel Agnelli, come abbiamo appreso nella puntata finale del talent show di Sky, ha contribuito invece alla realizzazione della colonna sonora.

La trama di Diabolik è ispirata al terzo e al quarto volume del fumetto, quelli che raccontano l'inizio della relazione del protagonista con Eva Kant.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, se non l'hai ancora fatto puoi dare un'occhiata al trailer ufficiale di Diabolik.