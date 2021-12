Diabolik, Miriam Leone: "Eva Kant è un pianeta, e non un satellite del proprio uomo"

Diabolik è finalmente al cinema, e in occasione dell'uscita del film, abbiamo intervistato i registi e i suoi protagonisti. Scoprite qualcosa in più su Eva Kant insieme a noi e Miriam Leone.

"Eva Kant è un personaggio creato da due donne negli anni '60, prima del '68, che porta in sé quello che dovrebbe essere, cioè l'umanità della persona, la compiutezza della persona. Non c'è la questione di genere, c'è la questione umana" esordisce l'attrice, fornendoci un ritratto del suo personaggio "Eva Kant è una donna intelligente. È una donna elegantissima, femminile, che si riprende il potere che le è stato tolto, perché c'è tutta una backstory, e anche lei è abbastanza sofferente. E ha tutto un suo universo, perché Eva Kant è un pianeta, e non un satellite del proprio uomo".

Caratteristiche che si ritrovano alla perfezione nell'attualità, ma non solo... "Tutto questo è non solo molto moderno e contemporaneo, ma sarà avanti nei secoli dei secoli. È una luce, un faro, rispetto a quello per cui ogni giorno noi poi viviamo e ci battiamo, perché in molte parti del mondo ancora non è così, e in molte famiglie ancora non è così".

E lei, cosa ha trovato più affascinante di Eva?

"Eva Kant è un personaggio iconico per la cultura italiana e la cultura pop. Diabolik ed Eva Kant sono [protagonisti] di quello che è forse il fumetto italiano per eccellenza, quindi quando i Manetti mi hanno chiamato per un provino, io non ci potevo credere! Non volevo sperare troppo di avere la parte per non rimanere delusa. Quando poi mi hanno scelto, ho iniziato a saltare da una parta all'altra del corridoio dicendo 'Non ci credo, non ci credo, non ci credo'" ricorda ancora "Quindi sono molto grata e felice di aver interpretato questo personaggio che è stata una grande sfida per me, perché Eva ha un controllo, una calma... È ghiaccio bollente! Quindi cercare di renderlo senza sbavature... Beh, spero che il pubblico e gli appassionati di Diabolik siano contenti, e soprattutto che lo siano le sorelle Giussani".

