Diabolik, Marco Manetti: 'I sequel sono in fase di pre-produzione'

Mentre dovremo aspettare ancora un po' per vedere finalmente sullo schermo Diabolik, il live-action ispirato all'omonimo personaggio dei fumetti che avrà il volto di Luca Marinelli, Marco Manetti ha voluto fornire qualche aggiornamento sullo sviluppo dei già annunciati sequel.

Durante la Film Conference di IDM Film Fund & Commission Alto Adige, infatti, una metà dei Manetti Bros., Marco Manetti, ha parlato degli effetti della pandemia sul loro lavoro, e dei progetti a cui si sono dedicati i due registi negli ultimi mesi.

"Durante il primo lockdown quando eravamo tutti bloccati dentro casa, ma la nostra vita non è così cambiata. Facendo cinema abbiamo potuto il privilegio di poter continuare a lavorare" ha spiegato, procedendo con degli esempi pratici "Abbiamo girato un'altra serie di Coliandro e realizzato da produttori il nuovo film di Cosimo Gomez, Io e Spotty, di cui sono appena terminate le riprese a Bologna e il nuovo di Daniele Misischia, Il mostro della cripta, la cui lavorazione era stata interrotta per la pandemia".

E, notizia che farà sicuramente felici i fan dell'abile ladro dagli di ghiaccio "stiamo scrivendo e siamo in pre-produzione per due sequel di Diabolik... insomma, lavoriamo anche più di prima".

Questa sembra di certo un'ottima notizia, considerando che anche se non abbiamo ancora potuto ammirare il loro lavoro nel primo capitolo della saga, quando sarà sapremo già che non solo quello non sarà l'ultimo appuntamento con Diabolik, ma che i prossimi sono già sulla buona strada.