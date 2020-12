Diabolik dei Manetti Bros. slitta al 2021: la conferma durante X Factor

Ormai ci abbiamo fatto il callo: gli slittamenti delle produzioni cinematografiche più attese sono stati all'ordine del giorno in questo infinito 2020 e, con la pandemia ancora in corso, è inevitabile che ne arrivino altri. L'ultimo in ordine cronologico ci tocca da vicino e riguarda l'attesissimo Diabolik dei Manetti Bros.

Il film con Luca Marinelli e Miriam Leone avrebbe dovuto esordire durante quest'ultimo scorcio di 2020 ma, stando a quanto dichiarato da Manuel Agnelli durante la finale di X Factor, pare sia destinato a slittare all'anno che sta per avere inzio.

Il frontman degli Afterhours ha anche annunciato di aver partecipato alla colonna sonora del film dei Manetti Bros., svelando poi la sua antica passione per il personaggio: "Ho scritto La Profondità degli Abissi, dopo la chiamata dei Manetti Bros: un pezzo scoppiettante, con un certa tensione, che sta in piedi anche senza il film. Pam Pum Pam invece è più classico, in stile Diabolik, reso caldo dal fatto che sono stato coinvolto sul set: abbiamo discusso davanti alle immagini, con richieste su taglio, ritmo e atmosfera. E poi, la sfida del contenuto" ha raccontato Agnelli.

Il giudice di X Factor ha poi proseguito: "A differenza di Batman, che è psicologicamente contorto, Diabolik è frutto dei suoi tempi e del suo Paese, quelli in cui le persone usano la morale per giustificare qualunque azione, dove ci si confessa per togliersi i peccati. Non lui. Lui ha un'idea e si prende le nostre cose, senza scuse. In questo lo vedo educativo: non è torbido, o morboso, è il male puro". Nell'attesa del film, intanto, ecco le ultime foto di Miriam Leone nei panni di Eva Kant.