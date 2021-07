Diabolik: la Jaguar E-Type nel nuovo poster del film con Miriam Leone e Luca Marinelli

Pochi istanti fa è arrivato online il nuovo poster ufficiale di Diabolik, attesissimo cinecomic italiano basato sul celebre fumetto creato da Angela e Luciana Giussani e diretto dai Manetti Bros.: nella locandina, che potete trovare in calce all'articolo, campeggia la mitica Jaguar E-Type.

Il film, che uscirà il 16 dicembre e per il quale sono già in lavorazione due sequel, è ispirato al terzo e al quarto volume del fumetto, e racconterà l'inizio della relazione dell'oscuro Diabolik con Eva Kant. Il cast vede Luca Marinelli nel ruolo di Diabolik, Miriam Leone nei panni di Eva Kant e Valerio Mastandrea nel ruolo dell'ispettore Ginko, con la partecipazione di Alessandro Roia, Serena Rossi e Roberto Citran.

In precedenza, la sinossi di Diabolik aveva svelato un'ambientazione anni '60 nell'immaginaria cittadina di Clerville, nella quale l'infallibile ladro, un criminale privo di scrupoli la cui vera identità è sconosciuta, fa impazzire i poliziotti a bordo della sua Jaguar E-type nera. Nel frattempo c'è grande attesa in città per l'arrivo di Lady Kant, un'affascinante ereditiera che porterà con sé un famoso diamante rosa.

Ricordiamo che le riprese di Diabolik 2 e Diabolik 3 dovrebbero iniziare ad ottobre. L'ultimo aggiornamento, risalante allo scorso maggio e arrivato da Marco Manetti, riferiva che i due sequel erano in fase di pre-produzione, con le sceneggiature in fase di scrittura. Quali sono le vostre aspettative per il film? Ditecelo nella sezione dei commenti!