Diabolik, intervista esclusiva a Miriam Leone e Manetti Bros: in arrivo nuovi cinecomics?

In attesa di saperne di più su un eventuale sequel di Diabolik, il cinecomic italiano diretto dai Manetti Bros e con protagonisti Luca Marinelli, Miriam Leone e Valerio Mastandea è in programmazione nei cinema italiani e per l'occasione vi proponiamo la nostra intervista esclusiva ai filmmaker.

L'intervista integrale è disponibile sul nostro canale YouTube Everyeye Plus, al quale vi ricordiamo di iscrivervi per rimanere sempre aggiornati con questo tipo di contenuti, ma come al solito potete riprodurre il video anche all'interno dell'articolo. In uno dei punti salienti, abbiamo domandato a Miriam Leone e Antonio Manetti se faranno nuovi cinecomics dopo Diabolik, ecco qual è stata la loro risposta:

"Noi siamo grandi appassionati di fumetti, così come siamo appassionati di letteratura e di tante altre cose. Sicuramente i fumetti ci piacciono molto, e quindi diciamo che non possiamo escludere la possibilità di fare altri fumetti in futuro", ha dichiarato Antonio Manetti con un sorriso sornione, sotto lo sguardo complice della sua Eva Kant. "Possiamo dire che siamo molto contenti di aver iniziato con Diabolik, perché Diabolik è un fumetto che, oltre ad essere bellissimo, è anche forse il fumetto italiano più italiano che ci sia. Si svolge in Italia, ha un'atmosfera italiana: parlando di identità, Diabolik è Italia al cento per cento."

