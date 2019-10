Diabolik: iniziate a Bologna le riprese del cinecomic con Luca Marinelli protagonista

Secondo quanto rivelato dal quotidiano La Repubblica, sono iniziate le riprese di Diabolik, il nuovo adattamento cinematografico del fumetto di Angela e Luciana Giussani diretto dai Manetti Bros. e con protagonista Luca Marinelli.

La testata italiana parla di "sequenza da Hollywood" intercettata tra le strade di Bologna, in cui tra oggi e domani si svolgeranno alcune riprese in esterna della pellicola. In particolare, tale sequenza è stata girata nei dintorni di via Marconi, "scelta perché credibile per una storia ambientata negli anni Sessanta". Una seconda sequenza verrà girata al Baglioni, in una delle suite dell'hotel a cinque stelle, dove probabilmente Diabolik ed Eva Kant consumeranno una notte di passione.

Come già annunciato la scorsa estate, ad affiancare Marinelli ci saranno anche Miriam Leone nei panni di Eva Kant e Valerio Mastandrea (The Place), che darà vita all'antagonista di Diabolik, l'Ispettore Ginko. Per ora sembrano rumoreggiati nel cast (ma non abbiamo conferme ufficiali in merito) anche Serena Rossi e Giampaolo Morelli.

Quindi archiviata la serie tv, arriva il film per il cinema. E Del Brocco precisa che, anche se al momento i dettagli sono top-secret, la 01 Distribution ed i Manetti Bros. ci stanno lavorando in gran segreto da due anni.

Non si conoscono ancora i dettagli riguardanti la trama della pellicola, ma pare che il tutto ruoterà attorno all'incontro tra Diabolik ed Eva e che lo spunto maggiore derivi dal fumetto L'arresto di Diabolik, quando Eva salva l'uomo mascherato dalla galera dov'era stato condannato alla ghigliottina.

Il film è stato scritto da Antonio e Marco Manetti insieme a Michelangelo La Neve, fumettista di Dylan Dog, e Mario Gomboli, storico sceneggiatore di Diabolik e dovrebbe essere pronto in tempo per un'uscita entro il 2020 con 01 Distribution.

Creato per il fumetto negli anni '60 dalle sorelle Angela e Luciana Giussani, Diabolik è un ladro che deruba i ricchi e tutti coloro che hanno fatto fortuna in maniera illecita, riuscendo sempre a portare a termine i suoi colpi. Nelle sue avventure/colpi è affiancato dalla sua fidanzata, la splendida Eva Kant.