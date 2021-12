Diabolik, le immagini del film proiettate sulla Mole Antonelliana a Torino: tutte le foto

Per avvicinarci all'uscita al cinema di Diabolik abbiamo dato nelle scorse settimane un'occhiata al poster ufficiale con Miriam Leone, che interpreta Eva Kant. Manca ormai pochissimo al debutto del film dei Manetti Bros., che ha ricevuto un suggestivo omaggio anche dalla città di Torino e dal suo monumento simbolo, la Mole Antonelliana.

Come possiamo vedere nelle immagini in calce alla notizia, tratte dalla pagina Facebook di 01 Distribution, in questi giorni sulle pareti dell'edificio, attuale sede del Museo Nazionale del Cinema, sono proiettate alcune immagini relative a Diabolik.

Il videomapping, realizzato in collaborazione con Rai Cinema, serve a promuovere anche una mostra allestita all'interno del museo, intitolata appunto Diabolik alla Mole, che aprirà lo stesso giorno dell'uscita del film, il 16 dicembre, e sarà visitabile fino al 14 febbraio 2022.

Abbiamo scoperto intanto quanto durerà Diabolik, ma siamo certi che la lunghezza del film, ben 2 ore e 13 minuti, non scoraggerà i fan. Oltre a Miriam Leone, gli altri protagonisti sono Luca Martinelli, nel ruolo del genio del crimine creato dalle sorelle Giussani, e Valerio Mastandrea, che interpreta il commissario Ginko. Fanno parte del cast, tra gli altri, anche Claudia Gerini e Serena Rossi.

Quali sono le vostre aspettative su Diabolik? Che ne pensate delle immagini proiettate sulla Mole? Fatecelo sapere nei vostri commenti.