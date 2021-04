Diabolik e Freaks Out, svelate le nuove date di uscita: Rai annuncia anche Diabolik 2 e 3!

Durante la presentazione del nuovo listino Rai Cinema, la 01 Distribution ha svelato delle novità a dir poco bomba: oltre alle nuove date di uscita di Diabolik e Freaks Out, infatti, sono stati annunciati i sequel Diabolik 2 e Diabolik 3!

Per quanto riguarda le date di uscita, Freaks Out sarà al cinema dal prossimo 28 ottobre, mentre l'attesissimo Diabolik arriverà il 16 dicembre.

Freaks Out di Gabriele Mainetti è incentrato su un gruppo di "fenomeni da baraccone" che dovranno barcamenarsi per sopravvivere in una Città Eterna occupata dai nazisti. Quando Ismael, impresario del loro circo, scompare, dovranno fare affidamento esclusivamente sulle proprie forze. Il cast include Aurora Giovinazzo, Claudio Santamaria, Pietro Castellitto e Giancarlo Martini.

Luca Marinelli, Miriam Leone e Valerio Mastandrea guidano il cast di Diabolik, film ispirato ai volumi 3 e 4 della saga a fumetti che mostrerà il primo incontro tra l'abile ladro senza scrupoli e la sua femme fatale in una vera e propria storia di origini. La sinossi svela un'ambientazione anni '60 nell'immaginaria cittadina di Clerville, nella quale l'infallibile Diabolik, un ladro privo di scrupoli la cui vera identità è sconosciuta, fa impazzire i poliziotti a bordo della sua Jaguar E-type nera. Nel frattempo c'è grande attesa in città per l'arrivo di Lady Kant, un'affascinante ereditiera che porterà con sé un famoso diamante rosa.

Per quanto riguarda Diabolik 2 e Diabolik 3, al momento possiamo riferirvi che le riprese inizieranno ad ottobre.