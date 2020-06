Diabolik e Freaks Out, 01 Distribution rivela finalmente poster e date di uscita!

Pochi minuti fa, durante una conferenza stampa virtuale, 01 Distribution ha annunciato le date di uscita ufficiali di tantissimi film italiani e non che arriveranno nei prossimi mesi, inclusi gli attesissimi Freaks Out di Gabriele Mainetti e Diabolik dei Manetti Bros..

Entrambi i titoli arriveranno nel mese di dicembre: ad aprire le danze ci penserà Freaks Out, la cui data di uscita è stata fissata per mercoledì 16, mentre a poche ore dall'anno nuovo sarà la volta di Diabolik, che verrà distribuito invece giovedì 31. In aggiunta, in calce all'articolo, trovate anche il primo poster ufficiale di Diabolik.

"Crediamo nell'importanza della sala come luogo centrale del cinema, per le emozioni che suscita, la costruzione dell'immaginario collettivo e perché è il perno dell'industria", ha detto Paolo Del Brocco, ad di Rai Cinema, che ha presenziato l'evento insieme a Luigi Lonigro, direttore di 01.

Nel listino del distributore, ancora senza date, da segnalare anche Tre Piani di Nanni Moretti, il sequel di After, il nuovo capitolo dell'horror Saw: Spiral, e il nuovo film di Martin Scorsese Killers of the flower moon, le cui riprese partiranno a giorni. E poi ancora spazio anche a Notturno di Gianfranco Rosi, Lacci di Daniele Luchetti, Il Viaggio in Italia di Gabriele Salvatores realizzato durante il lockdown, Qui Rido Io di Mario Martone e La terra dei figli di Claudio Cupellini, basato sulla graphic novel di Gipi.

Per altri approfondimenti ecco la sinossi ufficiale di Diabolik e le prime immagini di Freaks Out.