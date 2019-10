Diabolik, ecco la prima foto ufficiale del film con Luca Marinelli e Miriam Leone

Mentre sono in corso a Bologna le riprese di Diabolik, il nuovo film dei Manetti Bros si presenta finalmente con la prima immagine ufficiale, che come al solito vi proponiamo in calce all'articolo.

Nell'immagine possiamo vedere in primo piano la mano sinistra di Diabolik che impugna una lama affilata, mentre sullo sfondo è evidente la celebre Jaguar E che da sempre accompagna il personaggio nelle sue storie a fumetti.

Le riprese del nuovo adattamento cinematografico delle avventure del personaggio creato da Angela e Luciana Giussani sono iniziate il 30 settembre scorso: il Re del Terrore, lo ricordiamo, avrà il volto di Luca Marinelli, mentre l’affascinante Eva Kant sarà interpretata da Miriam Leone e Valerio Mastandrea vestirà i panni dell’ispettore Ginko. Nel cast anche alcuni degli attori cari al cinema dei Manetti come Alessandro Roia, Serena Rossi e Claudia Gerini.

Il film sarà girato tra Courmayeur, Bologna, Milano e Trieste e racconterà la storia oscuramente romantica dell’incontro tra Diabolik e Eva, ambientata nello Stato fittizio di Clerville durante gli anni ’60. Diabolik è stato scritto da Michelangelo La Neve e dai Manetti bros., che hanno firmato il soggetto insieme a Mario Gomboli.

l film è una produzione Mompracem e Rai Cinema, con il sostegno di Emilia - Romagna Film Commission, Friuli Venezia Giulia Film Commission, Film Commission Vallee D’Aoste. L'uscita nelle sale italiane è prevista per un ancora generico 2020, con la distribuzione a cura di 01 Distribution.