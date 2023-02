Diabolik, esorcismi, Whitney e The Woman King: i bluray Eagle Pictures per marzo 2023

A pochi giorni dalla notizia che la trilogia di Diabolik con Miriam Leone arriverà anche negli Stati Uniti, possiamo confermarvi anche la data d'uscita di Diabolik 2 - Ginko all'attacco per il mercato home-video.

Eagle Pictures ha infatti condiviso con noi la line-up di marzo 2023, che vi illustriamo in dettaglio nei paragrafi qui sotto.

Dal 1 marzo è in arrivo The Woman King, vibrante storia di donne guerriere edita in DVD, Blu-Ray e 4K con l’attrice premio Oscar Viola Davis, protagonista di una storia ricca di azione sulle vicende delle Agojie, un gruppo di combattenti tutto al femminile realmente esistito che nell'Ottocento difendeva l’allora Regno africano di Dahomey. Dall’8 marzo arriva Diabolik - Ginko All’attacco, secondo capitolo cinematografico diretto dai Manetti Bros. e ispirato al celebre fumetto delle sorelle Giussani, con Giacomo Gianniotti, Miriam Leone, Valerio Mastandrea e Monica Bellucci, disponibile in DVD, Blu-ray e in un'imperdibile edizione COMBO contenente il doppio formato DVD e Blu-Ray, una card da collezione e una copia del fumetto omonimo.

Proseguendo, il 16 marzo spazio all’horror con Gli Occhi del Diavolo, una storia di possessione con protagonista un personaggio femminile complesso interpretato da Jacqueline Byers, qui alle prese con una storia inquietante dalle sfumature thriller-mistery che rinnova i canoni del genere exorcism, edita nei formati DVD, Blu-ray e 4K. Infine, dal 22 marzo sarà la volta di Whitney - Una voce diventata leggenda, con Naomi Ackie nei panni della leggendaria cantante Whitney Houston in un biopic che racconta l’incredibile vita e la carriera di una delle voci più amate di sempre, edito in DVD e Blu-Ray.

