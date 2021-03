Diabolik, l'editore ha visto il film: 'Miriam Leone è perfetta come Eva Kant'

L'adattamento cinematografico di Diabolik ad opera dei Manetti Bros. sarebbe dovuto arrivare nelle sale cinematografiche lo scorso capodanno, ma ovviamente la situazione ancora critica della pandemia globale di coronavirus ne ha impedito l'uscita, slittata a data da destinarsi. Intanto l'editore di Astorina ha già avuto modo di vedere il film.

Infatti, per Mario Gomboli, editore della mitica Astorina, l'adattamento dei Manetti è un trionfo e il cast è azzeccato, nonostante quello che in questi ultimi mesi è stato detto al riguardo. Non essendoci ancora una data ufficiale, vi rimandiamo al trailer di Diabolik. L'uscita dovrebbe avvenire entro il 2021 come conferma il nuovo poster di Diabolik.

"Miriam Leone nella parte di Eva è perfetta, nonostante ciò che diranno i detrattori. È identica, persino nel modo di muoversi e di ammiccare. Ho visto il film finito, montato, ma senza colonna sonora. E i protagonisti sono azzeccatissimi. Luca Marinelli è il Diabolik migliore che si possa immaginare, non esistendo un sosia. Gli occhi sono i suoi. Forse, ecco, è un po' troppo serio, accigliato. Qui i registi hanno dato una regolata al Manetti style, che a volte va sopra le righe... E anche Valerio Mastandrea è un ottimo ispettore Ginko. Sì, l'originale è un po' più giovane... Ma ha imparato a fumare la pipa, che odiava... Persino Serena Rossi mi piace molto nel ruolo di Elizabeth, la prima fidanzata di Diabolik... L'infermiera che poi impazzisce. Se la ricorda?".

Ambientato negli anni '60, Diabolik è stato girato nella Milano di oggi, tra Piazza Affari e palazzo di Giustizia, ma anche a Bologna, dove è stato ricostruito il rifugio hi-tech con la Jaguar che entra nel tunnel e ruota su una grande piattaforma d'acciaio («I Manetti conoscono benissimo la città, avendoci girato la serie tv L'ispettore Coliandro»), a Trieste, per la scena finale sullo yacht, e a Courmayeur: lì è girata la scena madre, l'incontro tra Diabolik e Eva Kant, all'Hotel Royal.

"Credo che il punto di forza del film sia proprio aver resistito alla tentazione di spostare la storia a oggi, e aver mantenuto l'ambientazione negli anni '60".