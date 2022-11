Diabolik: Eagle Pictures svela la nuova Deluxe Edition per Natale 2022

Mentre il suo sequel Diabolik Ginko all attacco è al cinema, per le festività di Natale 2022 i fan del Re del Terrore potrebbero appena aver trovato il loro regalo preferito da mettere sotto l'albero.

Oltre ai cofanetti di Better Call Saul e Narcos e di tante altre serie tv di ieri e di oggi, Eagle Pictures propone anche la deluxe edition numerata di Diabolik, il primo cinefumetto della saga diretta dai Manetti Bros.

L’elegante scatola a edizione numerata conterrà il doppio formato combo (Blu-ray+DVD) del primo film dedicato al Re del Terrore e realizzato dai Manetti, oltre a tantissimi gadget e contenuti extra come due card da collezione, un mazzo di carte rosso e uno nero, un magnete, una penna e anche il poster del secondo capitolo Diabolik Ginko all attacco, ora al cinema. Impreziosito da un incredibile cast, che vede Luca Marinelli nei panni di Diabolik, Miriam Leone in quelli dell'iconica Eva Kant e Valerio Mastandrea che interpreta l’Ispettore Ginko, il film è animato da brani scritti e composti da Manuel Agnelli ed è ispirato al terzo volume della saga a fumetti ideata dalle sorelle Giussani.

Questa speciale edizione deluxe di Diabolik sarà disponibile a partire dal 7 dicembre prossimo. Nel frattempo, recuperate il trailer ufficiale di Diabolik Ginko all attacco.