Diabolik: quanto durerà il film con Luca Marinelli?

Manca sempre meno all'uscita del film dei Manetti Bros dedicato a Diabolik, che vedrà come protagonista Luca Marinelli. Abbiamo da poco visto il poster dell'Eva Kant di Miriam Leone, quando finalmente scopriamo la durata del film sul celebre ladro creato dalle sorelle Giussani.

Diabolik durerà ben 133 minuti, dunque 2 ore e 13 minuti. Il film non è il primo adattamento dei celebri fumetti. Ricordiamo infatti il famoso Diabolik di Mario Bava uscito nel 1968, un metro di paragone sicuramente non semplice per i Manetti Bros.

La pellicola sarà ispirata al terzo numero della serie di fumetti dedicati al criminale mascherato, in cui debuttò la sua co-protagonista, Eva Kant. Ci ritroveremo dunque a Clerville negli anni '60, dove si aggira un ladro che ha appena compiuto un furto. Diabolik è sfuggito a bordo della sua Jaguar E-type, e si è messo subito alla ricerca di un'ereditiera che porta con sè un inestimabile diamante: Lady Kant. La bellezza della donna è tuttavia il punto debole del ladro, per cui l'ispettore Ginko dà vita a un piano infallibile: riuscirà Diabolik a sfuggirgli anche questa volta?

Lo scopriremo soltanto il 16 Dicembre, quando il film arriverà in sala. Intanto si parla già di alcuni sequel di Diabolik