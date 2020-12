Diabolik, la conferma nel nuovo poster: il film dei Manetti Bros. è rinviato al 2021

La notizia era nell'aria da un po' di tempo, e ne aveva parlato anche Manuel Agnelli a X Factor. La conferma che l'uscita di Diabolik è rinviata arriva ora grazie alla pubblicazione di un nuovo poster ufficiale, che parla genericamente di "2021". Del resto era difficile immaginare qualcosa di diverso, visto che i cinema sono ancora chiusi.

Il nuovo poster, che si può vedere in calce alla notizia, non comunica quindi una data certa per l'atteso film dei Manetti Bros., la cui uscita era in programma per il 31 dicembre. Si può solo sperare, a questo punto, che la situazione nei prossimi mesi migliori al punto di consentire una riapertura delle sale cinematografiche in tutta sicurezza.

Bisognerà pazientare ancora, dunque, per vedere Luca Marinelli nel ruolo di Diabolik, Miriam Leone nei panni di Eva Kant, Valerio Mastandrea nel ruolo dell'ispettore Ginko e il resto del cast, di cui fanno parte anche Alessandro Roia, Serena Rossi e Roberto Citran. Manuel Agnelli, come abbiamo appreso nella puntata finale del talent show di Sky, ha contribuito invece alla realizzazione della colonna sonora.

La trama di Diabolik è ispirata al terzo e al quarto volume del fumetto, quelli che raccontano l'inizio della relazione del protagonista con Eva Kant.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, se non l'hai ancora fatto puoi dare un'occhiata al trailer ufficiale di Diabolik.