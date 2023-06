Diabolik - Chi Sei? Svelato il cast del capitolo finale della trilogia dei Manetti Bros

Il nuovo poster di Diabolik 3 ha svelato titolo e data d'uscita ufficiale per il terzo episodio della saga dei Manetti Bros, intitolato Diabolik - Chi Sei? e in uscita dal prossimo 26 ottobre per 01 Distribution, ma da chi è composto il cast del film?

Dietro la maschera del Re del Terrore ritroviamo Giacomo Gianniotti, che aveva già sostituito Luca Marinelli dopo il primo episodio con il sequel Diabolik - Ginko all'attacco, mentre Miriam Leone tornerà ad interpretare l’affascinante Eva Kant per la terza volta, al fianco del sempreverde Valerio Mastandrea nel ruolo dell’instancabile ispettore Ginko e Monica Bellucci in quello della carismatica e anticonvenzionale Altea, già interpretata nel precedente episodio.

A completare il ricco cast di questa ultima avventura, troviamo tra gli altri anche Pier Giorgio Bellocchio, nel ruolo del sergente Palmer, Chiara Martegiani, Massimiliano Rossi, con Mario Sgueglia, Francesco Turbanti, Emanuele Linfatti, Michele Ragno, Amanda Campana, Andrea Arru, Max Gazzè, Paolo Calabresi, Lorenzo Zurzolo e con la partecipazione di Carolina Crescentini e Barbara Bouchet.

Con un soggetto dei Manetti bros. e Mario Gomboli, tratto dalla storia originale di Angela e Luciana Giussani, e una sceneggiatura scritta dai Manetti bros. e Michelangelo La Neve, Diabolik - Chi sei? è una produzione Mompracem con Rai Cinema, prodotto da Carlo Macchitella, Manetti bros., Pier Giorgio Bellocchio in associazione con Astorina e con Bleidwin, con il sostegno della Regione Emilia-Romagna, di Friuli Venezia Giulia Film Commission e Calabria Film Commission.

