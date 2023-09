Diabolik 3 slitta a novembre! La nuova data nel poster ufficiale

Diabolik 3 era previsto per ottobre, ma l’uscita del nuovo capitolo della saga diretta dai Manetti Bros. è ufficialmente slittata, e la nuova data è stata rivelata con un post sull’account Instagram ufficiale della pellicola.

“Diabolik chi sei?” uscirà ufficialmente, salvo nuovi imprevisti, il 30 novembre al cinema. Il post mostra di nuovo gli occhi della pantera che osservano la nuova data di uscita. Nella parte di sotto è presente il logo del film assieme all’hashtag #Diabolikilfilm. Oltre al titolo e alla nuova data di uscita, è stato svelato anche il cast di Diabolik – Chi sei?, che vedrà il ritorno di Miriam Leone e Giacomo Giannotti, assieme a delle new entry. Il film è ispirato all’omonimo fumetto, numero 107 della serie, e probabilmente seguirà la stessa trama. La pellicola avrà alcune scene girate in Calabria, terra d'origine dei due fratelli registi, per una produzione Mompracem con Rai Cinema.

Per i Manetti bros. è la terza e ultima regia dedicata alla saga scritta dalle sorelle Giussani, dopo Diabolik (2021) e Diabolik – Ginko all’attacco. Il film d’esordio ha incassato poco più di due milioni e mezzo di euro, e ha ricevuto delle critiche contrastanti. Il secondo capitolo ha incassato circa la metà. E voi siete curiosi per questo terzo episodio di Diabolik? Fatecelo sapere nei commenti.