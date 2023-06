Diabolik 3, il nuovo poster ci svela titolo e data d'uscita!

Gli occhi penetranti di una pantera annunciano la data di uscita e il titolo di Diabolik 3! La saga di Diabolik si arricchisce di un terzo capitolo dal titolo "Diabolik chi sei?", appena rivelato nei profili ufficiali del franchise.

Le avventure disegnate dalle sorelle Giussani sono molte, e tra questi è stato scelto per la trasposizione cinematografica diretta come sempre dai Manetti Brothers, uno dei capitoli più avvincenti dell'antieroe in calza nera: Diabolik chi sei? svela le origini del personaggio interpretato nel grande schermo da Giacomo Gianniotti. Con molta probabilità, dunque, la trama si snoderà sull'omonima domanda che intitola il nuovo film nella saga dei Manetti Brothers.

Dopo Ginko all'attacco ( per sapere se è stato all'altezza come sequel di Diabolik Il Film basta leggere la nostra recensione di Diabolik 2 Gianko all'attacco), il franchise continua il proprio percorso nel mondo oscuro del Re del Terrore. Non sono trapelati ulteriori dettaglio sulla trama di Diabolik chi sei? ma possiamo azzardare qualche ipotesi sul futuro della saga dei Manetti Brothers.

Il nuovo poster del terzo film di Diabolik ha rivelato la data d'uscita: Diabolik 3 arriverà nei cinema italiani il prossimo 26 ottobre con Giacomo Gianniotti nel ruolo di Diabolik, Miriam Leone nei panni della diabolica Eva Kant ostacolati, ancora una volta, dall'ispettore Ginko interpretato da Valerio Mastrandrea.