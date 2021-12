Diabolik 2, quando esce il sequel del film e perché non ci sarà Marinelli?

Mentre ammiriamo il trailer di Diabolik, nuovo film dei Manetti Bros con Luca Marinelli nei panni del protagonista, la pellicola approda nelle sale italiane. Già sappiamo che Diabolik avrà due sequel, tuttavia una notizia lascia tutti perplessi: Marinelli, infatti, sarà sostituito. Ma perché? Scopriamolo insieme.

A quanto pare i lavori per il secondo film sono già iniziati a Bologna, e secondo quanto riportato al posto di Marinelli c'è Giacomo Gianniotti, noto per aver recitato in Grey's Anatomy. La possibile sostituzione potrebbe essere dovuta al fatto che Marinelli probabilmente, nel momento in cui i sequel sono stati annunciati, aveva preso già impegni lavorativi che non gli avrebbero permesso di apparire nei prossimi film dei Manetti Bros. La seconda opzione, invece, è che non sia stato raggiunto un accordo soddisfacente tra la produzione e l'attore, anche se sembra improbabile.

In ogni caso è subentrato Gianniotti, e bisognerà sicuramente cercare un modo per giustificare le (evidenti) differenze fisiche tra lui e il collega. Una possibilità è quella di servirsi delle maschere. Già nel trailer, infatti, ne abbiamo avuto un assaggio, quando vediamo Diabolik che ha fra le mani quella che sembra essere la maschera di un volto umano. Dunque due sono le cose: o la faccia di Marinelli è una maschera, o lo è quella di Gianniotti. Optare per la prima sarebbe sicuramente più intelligente.

Chissà come sceglieranno di giustificare questo cambiamento i registi. Lo scopriremo soltanto a Dicembre 2022, quando la pellicola approderà in sala. Intanto possiamo andare a vedere Diabolik al cinema, dove è arrivato il 16 Dicembre.