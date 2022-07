Diabolik 2, il primo poster svela titolo e data d'uscita del sequel dei Manetti Bros

01 Distribution ha pubblicato il primo poster di Diabolik 2 - Ginko all'attacco!, sequel del film dei Manetti Bros. con Giacomo Gianniotti nuovo protagonista al posto di Luca Marinelli. Il poster svela anche la data d'uscita.

I Manetti Bros. si sono occupati del soggetto del film insieme a Mario Gomboli per raccontare una nuova avventura del personaggio creato dalle sorelle Angela e Luciana Giussani.

Prodotto da Mompracem con Rai Cinema, insieme a Carlo Macchitella, Manetti Bros., e Piergiorgio Bellocchio al fianco di Astorina e Bleidwin, i sequel di Diabolik sono stati girati a Bologna poco tempo dopo l'uscita nelle sale del primo film.



Miriam Leone sarà nuovamente Eva Kant, con Valerio Mastandrea che riprende il ruolo dell'ispettore Ginko mentre Monica Bellucci sarà in Diabolik 2 nei panni di Altea, la storica fidanzata di Ginko.



Al momento non ci sono notizie dettagliate sulla trama del film, che vedrà la star di Grey's Anatomy Giacomo Gianniotti prendere il posto di Luca Marinelli, che ha interpretato Diabolik nel primo film dei Manetti. Il film arriverà nelle sale il 17 novembre.



Il titolo del sequel si riferisce al 16° albo di Diabolik, uscito nel 1964, con Diabolik che mette a segno un altro colpo miliardario e Ginko che lo tallona, sempre più vicino ad acciuffarlo. Siete pronti a tornare nel mondo di Diabolik? Avete apprezzato il primo film dei Manetti Bros. con Luca Marinelli oppure non vi ha convinto?