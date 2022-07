Diabolik 2: Monica Bellucci è mozzafiato nei panni di Altea nelle prime foto del sequel

Come già riportato, Monica Bellucci è entrata nel cast di Diabolik 2, il primo dei due sequel in lavorazione del film uscito alla fine dello scorso anno e basato sulle celebri storie a fumetti create da Angela e Luciana Giussani. I Manetti Bros tornano alla regia di una nuova avventura, stavolta però il protagonista non sarà più Luca Marinelli.

Nelle nuovissime immagini tratte dal sequel di Diabolik vediamo una splendida Monica Bellucci perfettamente calata nel personaggio di Altea. In una seconda immagine, che trovate sempre in calce a questa news nella galleria dedicata, la vediamo interagire in toni molto affettuosi con il personaggio di Ginko, interpretato ancora da Valerio Mastandrea.

Altea è, infatti, la storica fidanzata dell'ispettore Ginko, nel primo sequel del Diabolik dei Manetti Bros., che come riportato in precedenza si intitolerà Diabolik - Ginko all'attacco! e uscirà nei cinema italiani a partire dal prossimo 17 novembre.

In attesa di ulteriori informazioni sul secondo capitolo e soprattutto sul già annunciato terzo episodio di quella che sarà una vera e propria trilogia firmata dai Manetti, vi ricordiamo inoltre che l'avventura di Luca Marinelli come Diabolik si interrompe qui: l'attore infatti già a partire dal prossimo episodio sarà sostituito da Giacomo Giannotti nei panni di Diabolik.

Il titolo del sequel è un riferimento al 16° albo di Diabolik, uscito nel 1964. Secondo il sito ufficiale del fumetto, in quell'episodio "Diabolik mette a segno l’ennesimo colpo miliardario, ma Ginko lo costringe ad una fuga disperata. Solo, senza rifugi, senza ricchezze e senza alcun aiuto, il criminale è davvero alle strette. E Ginko lo marca sempre più da vicino." Nel mondo di Diabolik Altea è la duchessa di Vallenberg, vedova del duca di Vallenberg, ed è stata ideata dal disegnatore Enzo Facciolo insieme alle sorelle Giussani.