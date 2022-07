Diabolik 2: Monica Bellucci sarà Altea nei sequel con Miriam Leone!

Grandi novità per i sequel di Diabolik, che hanno perso Luca Marinelli nei panni del Re del Terrore ma che hanno appena guadagnato una delle più grandi e famose attrici del cinema italiano: in queste ore è stato confermato infatti che Monica Bellucci sarà Antea nei sequel della saga dei Manetti Bros.

A rivelarlo è stata la stessa Bellucci, in un'intervista concessa al supplemento femminile del Corriere della Sera, Io Donna: l'attrice di Matrix e Irreversible svela che interpreterà Altea, storica fidanzata dell'ispettore Ginko, nel primo sequel del Diabolik dei Manetti Bros., che come riportato in precedenza si intitolerà Diabolik - Ginko all'attacco! e uscirà nei cinema italiani a partire dal prossimo 17 novembre.

La star sarà co-protagonista del secondo film della saga insieme a Miriam Leone, che riprenderà il ruolo di Eva Kant, e Valerio Mastrandrea, che tornerà nei panni di Ginko. In attesa di ulteriori informazioni sul secondo capitolo e soprattutto sul già annunciato terzo episodio di quella che sarà una vera e propria trilogia firmata dai Manetti, vi ricordiamo inoltre che l'avventura di Luca Marinelli come Diabolik si interrompe qui: l'attore infatti già a partire dal prossimo episodio sarà sostituito da Giacomo Giannotti nei panni di Diabolik.

Il titolo del sequel è un riferimento al 16° albo di Diabolik, uscito nel 1964. Secondo il sito ufficiale del fumetto, in quell'episodio "Diabolik mette a segno l’ennesimo colpo miliardario, ma Ginko lo costringe ad una fuga disperata. Solo, senza rifugi, senza ricchezze e senza alcun aiuto, il criminale è davvero alle strette. E Ginko lo marca sempre più da vicino." Nel mondo di Diabolik Altea è la duchessa di Vallenberg, vedova del duca di Vallenberg, ed è stata ideata dal disegnatore Enzo Facciolo insieme alle sorelle Giussani.