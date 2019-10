Un diabolico Ian McKellen nel nuovo trailer de L'Inganno Perfetto

Pochi minuti fa la Warner Bros. ha pubblicato un nuovo trailer in lingua originale de L'Inganno Perfetto, thriller che vedrà contrapposti i protagonisti Ian McKellen ed Helen Mirren.

Il film è un adattamento dell'omonimo romanzo di Nicholas Searle ed è stato scritto da Jeffrey Hatcher e diretto (e prodotto) da Bill Condon: i due autori, insieme allo stesso McKellen, avevano già dato vita all'acclamato lungometraggio Mr. Holmes – Il mistero del caso irrisolto, film nel quale l'attore interprete un ormai anziano Sherlock Holmes.

Insieme a loro e alla succitata Mirren, a L'Inganno Perfetto hanno lavorato anche Russell Tovey (Quantico) e Jim Carter (Downton Abbey). La storia segue un anziano genio della truffa di nome Roy Courtnay (McKellen) che stenta a credere alla propria fortuna quando si imbatte tramite un sito di incontri nella benestante vedova Betty McLeish (Mirren). Mentre Betty gli apre le porte di casa e della sua vita, Roy rimane sorpreso però quando si rende conto che, col passare del tempo, inizia ad affezionarsi alla donna.

Quella che sarebbe dovuta essere una truffa rapida e indolore si trasforma così in un percorso da funambolo, il più infido della sua vita.

Il film sarà distribuito da Warner Bros. a partire dal prossimo 5 dicembre.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo alla recensione di Mr. Holmes. McKellen recentemente è apparso anche nel nuovo film di Kenneth Branagh, All Is True, basato sugli ultimi giorni di vita di William Shakespeare. Qui potete guardare il trailer di All Is True.