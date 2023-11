Dìa de Los Muertos, da Coco a Spectre: tutti i film che raccontano la festa messicana!

Come ogni anno, il 2 novembre diventa il giorno per celebrare quella che è una delle festività culturalmente più importanti al mondo: il Día de Los Muertos. Nonostante in tantissime culture si festeggi il giorno dei morti (anche in quella cattolica) in Messico la celebrazione è molto sentita.

Oltre ad essere la celebrazione di coloro che non ci sono più, diventa una vera e propria commemorazione accompagnata da sfilate, parate, canti e balli che partono dal 28 ottobre e arrivano al 2 novembre. Nonostante sia una festa di radici precolombiane, è una delle celebrazioni più sentite in Messico che commemora non solo i defunti ma anche gli spiriti degli antenati. L'abitudine più diffusa è quella di adornare le tombe dei propri familiari con ghirlande, fiori e omaggi. A differenza di come viene visto il giorno dei morti nella tradizione cattolica, in quella messicana diventa una festa per ricordare e festeggiare le proprie origini. Día de Los Muertos è stato raccontato in tantissimi film nel corso della storia del cinema. Ma quali ne incarnano meglio lo spirito?

Il libro della vita (2014)

Nel 2014 arriva al cinema Il libro della vita, pellicola d'animazione diretta da Jorge R. Gutierrez che racconta la storia di una guida turistica che accompagna un gruppo di studenti in un museo segreto e racconta loro la storia di una città messicana chiamata San Angel dal Libro della Vita, che racchiude tutte le storie del mondo. Ambientato nel giorno dei Morti, ha come protagonisti Manolo e Joaquin, un torero ed un militare innamorati della stessa donna.

Coco (2017)

Pochi anni dopo conquistava l'Oscar al miglior film d'animazione Coco diretto da Adrian Molina e Lee Unkrich, pellicola d'animazione che racconta la storia di Miguel, giovane aspirante musicista cresciuto in una famiglia dove la musica è bandita che, nel Dìa de Los Muertos, si imbarca in una avventura nel regno dei morti, nel tentativo di scoprire le proprie origini. Il suo viaggio lo metterà in contatto con i propri antenati e le radici della propria famiglia. Ad anni di distanza, il protagonista di Coco parla addirittura della possibilità di realizzare un sequel.

Spectre (2015)

Quando si parla di rappresentazione del Dìa de Los Muertos al cinema probabilmente uno dei quadri più belli è quello proposto da Sam Mendes nei primi minuti di Spectre, quarto capitolo della saga di 007 con protagonista Daniel Craig. Nonostante la trama non sia incentrata su questo, le prime scene del film riescono a restituire al meglio il senso della festa mentre seguiamo Bond e la sua accompagnatrice, entrambi mascherati, tra le strade di città del Messico durante il pieno dei festeggiamenti.

Se vi va di scoprire di più su questi film, vi consigliamo la nostra recensione di Coco. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!