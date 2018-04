Di cosa tratterà il The Batman di Matt Reeves? Ecco i nuovi rumor!

Mentre il regista Matt Reeves si definisce 'entusiasta' dei lavori di The Batman, pellicola stand-alone dedicata al personaggio dell'Uomo Pipistrello dei fumetti della DC Comics, continuano ad arrivare in rete dei nuovi rumor sulla pellicola.

ATTENZIONE! SPOILER!

Secondo una voce di corridoio apparsa in rete in queste ore, il film dovrebbe mostrare il nostro Batman avere a che fare con la perdita di Jason Todd/Robin, un evento della sua vita già "citato" in Batman v Superman: Dawn of Justice. Nonostante questo rumor, il sito The Wrap ha prontamente smentito la voce affermando che "The Batman non affronterà la morte di Jason Todd". Quindi, in un certo senso, sappiamo di cosa NON tratterà la pellicola stand-alone dedicata al personaggio di Batman.

Ovviamente, il film non ha ancora una data di uscita né una data di inizio riprese. Numerose le voci di corridoio (mai confermate, mai smentite) che si sono susseguite in questi mesi e che vedrebbero Ben Affleck indeciso se tornare o meno nel ruolo, con Jake Gyllenhaal pronto a sostituirlo; altri rumor vorrebbero la pellicola come completamente scollegata dal resto dei film dell'Universo Cinematografico della DC Comics.

Ricordiamo che, originariamente, Affleck avrebbe dovuto co-scrivere, dirigere ed interpretare la pellicola ma ha deciso di lasciare la regia in favore di Reeves. Il suo copione - che includeva il personaggio di Deathstroke - è stato completamente cestinato e riscritto dal filmaker.