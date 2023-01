DGA Awards: Spielberg e McDonagh tra i candidati dei premi del sindacato dei registi!

Con l'arrivo dei Golden Globes inizia anche la stagione dei premi. Uno dei riconoscimenti più importanti in vista della serata del Kodak Theatre è sicuramente quello assegnato dal sindacato dei registi. Il Directors Guild of America ha pubblicato, anche quest'anno, le attese cinquine.

Guardando i risultati di diversi festival in giro per il mondo dello scorso anno, si può dire che la scelta dei cinque nomi della categoria principale risultano essere abbastanza prevedibile. Quello che viene fuori è un ottimo mix tra cinema autoriale, indipendente e mainstream capace di convergere perfettamente in una equilibratissima rappresentazione del gusto cinematografico moderno. Con l'arrivo dei vincitori dei Golden Globe 2023, si può ipotizzare anche qualche risultato.

MIGLIOR REGISTA DI UN FILM PER IL CINEMA

TODD FIELD

Tár

(Focus Features)

Tár (Focus Features) JOSEPH KOSINSKI

Top Gun: Maverick

(Paramount Pictures)

Top Gun: Maverick (Paramount Pictures) DANIEL KWAN & DANIEL SCHEINERT

Everything Everywhere All at Once

(A24)

Everything Everywhere All at Once (A24) MARTIN MCDONAGH

The Banshees of Inisherin

(Searchlight Pictures)

The Banshees of Inisherin (Searchlight Pictures) STEVEN SPIELBERG

The Fabelmans

(Universal Pictures)

MIGLIOR REGISTA DI UN'OPERA PRIMA

ALICE DIOP

Saint Omer

(Neon Rated)

Saint Omer (Neon Rated) AUDREY DIWAN

Happening

(IFC Films)

Happening (IFC Films) JOHN PATTON FORD

Emily the Criminal

(Roadside Attractions/Vertical)

Emily the Criminal (Roadside Attractions/Vertical) ANTONETA ALAMAT KUSIJANOVIC

Murina

(Kino Lorber)

Murina (Kino Lorber) CHARLOTTE WELLS

Aftersun

(A24)

Tutti i titoli citati sono film che hanno saputo affermarsi negli ultimi mesi sia nel circuito dei film d'autore che ai vari festival. In attesa della notte più attesa dell'anno e il coronamento definitivo di questa annata cinematografica, sono state pubblicate le shortlist per gli Oscar 2023. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!