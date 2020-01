DGA Awards 2020, Sam Mendes eletto miglior regista: tutti i vincitori

C'è stato un altro ribaltamento nella sempre più avvincente corsa agli Oscar 2020: dopo la vittoria di Parasite ai SAG Awards di qualche giorno fa, 1917 e Sam Mendes tornano in testa grazie alla serata dei DGA Awards.

Mendes è stato infatti eletto miglior regista dell'anno, premio che insieme a quello dei PGA Awards gli conferisce lo status di principale favorito per gli Academy Awards: la vittoria infatti arriva ai danni di tre colleghi nominati anche agli Oscar, Bong Joon-ho (Parasite), Quentin Tarantino (C'era una volta ... a Hollywood) e Martin Scorsese (The Irishman), e anche del regista di Jojo Rabbit Taika Waititi (che però non è stato incluso nella cinquina Oscar).

Il DGA Award è uno dei predittori Oscar più affidabili, con il suo vincitore che poi è andato a vincere anche l'Oscar come miglior regista negli ultimi sei anni consecutivi, 15 volte negli ultimi 16 anni e ben 62 volte in 71 anni. Inoltre, il film il cui regista vince il DGA storicamente ha una probabilità superiore al 75% di vincere l'Oscar per il miglior film, anche se negli ultimi anni la statistica è andata sempre di più ad abbassarsi: i due premi hanno coinciso soltanto due volte negli ultimi sei anni, con The Shape of Water nel 2018 e Birdman nel 2014. Gli altri tre anni, Alfonso Cuarón ha vinto il DGA e il premio come miglior regista per Gravity, Alejandro G. Iñárritu per The Revenant, Damien Chazelle per La La Land e ancora Cuarón per Roma, ma alla fine l'Oscar per il miglior film sono andati a 12 anni Schiavo, Spotlight, Moonlight e Green Book.

Qui sotto tutti i vincitori:

Feature Film

Bong Joon Ho, “Parasite”

Sam Mendes, “1917”

Martin Scorsese, “The Irishman”

Quentin Tarantino, “Once Upon a Time … in Hollywood”

Taika Waititi, “Jojo Rabbit”

First-Time Feature Film

Mati Diop, “Atlantics”

Alma Har’el, “Honey Boy”

Melina Matsoukas, “Queen & Slim”

Tyler Nilson & Michael Schwartz,

“The Peanut Butter Falcon”

Joe Talbot, “The Last Black Man in San Francisco”

Documentary Feature

Steven Bognar and Julia Reichert, “American Factory”

Feras Fayyad, “The Cave”

Alex Holmes, “Maiden”

Ljubomir Stefanov & Tamara Kotevska, “Honeyland”

Nanfu Wang and Jialing Zhang, “One Child Nation”

Dramatic Series

Nicole Kassell, “Watchmen” - “It’s Summer and We’re Running Out of Ice”

- Mark Mulod, “Succession” - “This Is Not For Tears”

David Nutter, “Game of Thrones” - “The Last of the Starks”

Miguel Sapochnik, “Game of Thrones” - “The Long Night”

Stephen Williams, “Watchmen” - “This Extraordinary Being”

Comedy Series

Dan Attias, “The Marvelous Mrs. Maisel” - “It’s the Sixties, Man!”

Bill Hader, “Barry” - “ronny/lily”

David Mandel, “Veep” - “Veep”

Amy Sherman Palladino, “The Marvelous Mrs. Maisel” - “It’s Comedy or Cabbage”

Dan Palladino, “The Marvelous Mrs. Maisel" - “Marvelous Radio”

Movies for Television and Limited Series