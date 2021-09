Dexter, Michael C. Hall consiglia di vedere quattro episodi della serie prima del revival!

A due mesi di distanza dal ritorno di Dexter su Showtime, con il revival New Blood, la star Michael C. Hall si è rivolto ai fan per dare un consiglio su come prepararsi al meglio. L'attore ha consigliato ai fan un rewatch di quattro episodi della serie originale nel corso di un'intervista rilasciata a Entertainment Weekly.

"Se stai iniziando a vedere Dexter ti consiglio di iniziare con il primo episodio e poi guardarli in ordine" ha dichiarato Hall. Nel caso vogliate un ripasso, vi proponiamo un approfondimento sul finale di Dexter.

In alternativa, l'attore ha consigliato la visione di questi quattro episodi prima di tuffarsi nel revival.



Episodio 1, Stagione 1:"L'episodio pilota è davvero buono, uno dei miei preferiti".



Episodio 10, Stagione 1:"Ancora una volta vi consiglio di guardare gli episodi in ordine ma nella prima stagione c'è anche un episodio in cui Dexter fa una scoperta fondamentale sulle sue origini e se non altro mi piace perché devo fare questa figuraccia davvero divertente in una stanza piena di sangue ed è stato come una specie di macabro scivolone".



Episodio 10, Stagione 3:"Adoro l'episodio della terza stagione in cui Dexter e Miguel Prado, interpretato da Jimmy Smits, finiscono per affrontarsi sul tetto di un edificio in centro e Jimmy Smits fa questa cosa incredibile, un gesto mentre urla contro Dexter. Non lo so, mi è sempre rimasto impresso nella mente perché avevo un posto in prima fila".



Episodio 12, Stagione 4:"Dovrei dire il finale della quarta stagione. Se non hai ancora visto lo show non dirò altro e ancora una volta ti consiglio di guardare tutti gli episodi fino a questo ma capirai cosa intendo".

Michael C. Hall ha avvisato i fan che non si tratta di Dexter 9 ma di un revival in piena regola che concluderà quanto raccontato nella serie madre.