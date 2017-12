Dexter Fletcher rimpiazzerà Bryan Singer alla regia di Bohemian Rhapsody

A poche ore dall'annuncio del licenziamento didalla regia del biopic, laha annunciato ufficialmente il regista che sostituirà Singer alla guida del progetto.

Come confermato da Deadline, sarà Dexter Fletcher a dirigere la pellicola per la Fox. Fletcher, famoso principalmente come attore, ha diretto, però, alcuni film come Wild Bill, Sunshine on Leith e l'acclamato Eddie the Eagle - Il coraggio della follia.

Secondo i report, Bryan Singer si sarebbe assentato per svariati giorni dal set del biopic incentrato sul leader dei Queen, Freddie Mercury, portando lo studio a licenziarlo dopo i continui richiami. Singer avrebbe avuto dei diverbi piuttosto accesi con Rami Malek che nel biopic interpreterà proprio Mercury.

La produzione del progetto verrà ripristinata quanto prima, dopo esser stata sospesa per qualche giorno; all'appello mancano soltanto due settimane di riprese, di cui si occuperà, ovviamente, Fletcher.

Scritto da Anthony McCarten, Bohemian Rhapsody vedrà anche gli attori Ben Hardy, Gwilym Lee e Joe Mazzello nei panni di restanti Queen: Roger Taylor, Brian May e John Deacon.

La pellicola è ancora attesa per il prossimo Natale, sempre distribuito dalla Fox.