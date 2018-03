DeWanda Wise è stata costretta ad abbandonare Captain Marvel

Brutte notizie per il progetto dedicato alla supereroina Captain Marvel . I filmaker dietro il cinefumetto targatodovranno trovare una nuova attrice per uno dei ruoli principali.

Deadline conferma che l'attrice DeWanda Wise, salita a bordo del cast di Captain Marvel qualche settimana fa, è stata costretta ad abbandonare il progetto. L'attrice ha dovuto rinunciare per altri impegni presi in precedenza che si accavallavano con le riprese del cinecomic; secondo le voci di corridoio, l'attrice avrebbe dovuto interpretare Monica Rambeau, un'altra supereroina dei fumetti della Marvel.

"E' una commedia d'azione, direi. Era anche il tono che volevo per Tomb Raider ma non sono riuscita ad impormi... ma è un tono che va bene per Captain Marvel. Adoro i personaggi femminili divertenti. E mentre Lara Croft è seria, mi piace l'idea di Carol Danvers essere un personaggio divertente. Io non ho inventato niente. Carol Danvers, anche nei fumetti, è uno dei personaggi più divertenti mai scritti. E' insolente, intelligente, non le manda a dire... il fumetto ha fatto uno splendido lavoro e il team del film ha cercato di restare fedele alla controparte cartacea" cosi ha spiegato la sceneggiatrice Geneva Robertson-Dworet riguardo il progetto in uscita a marzo 2019.