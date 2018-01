DeWanda Wise si unisce al cast di Captain Marvel, al fianco di Brie Larson

Il cast del film stand-alone totalmente dedicato al personaggio di Captain Marvel , le cui riprese partiranno a breve, continua ad espandersi, con altri nomi che si aggiungono in ulteriori ruoli.

Variety conferma che l'attrice DeWanda Wise (She's Gotta Have It) è salita a bordo del cinecomic prodotto dai Marvel Studios in un ruolo top-secret. L'attrice potrebbe interpretare praticamente chiunque, addirittura un personaggio creato ad hoc per la pellicola, ma i fan della Marvel hanno già speculato sulla possibilità che la Wise possa dare il volto al personaggio di Monica Rambeau. La Rambeau è famosa nei fumetti per aver adottato il nomignolo di Captain Marvel, prima di cambiarlo svariate volte: da Photon a Spectrum. Che possa essere lei?

Al momento resta una speculazione e niente di più. Quel che sappiamo è che l'attrice affiancherà la protagonista, Carol Danvers/Captain Marvel, interpretata dall'attrice Premio Oscar Brie Larson. Insieme a loro anche Ben Mendelsohn nei panni del villain (rumoreggiato come Yon-Rogg), Jude Law nel ruolo di Mar-Vell e Samuel L. Jackson nel ruolo di Nick Fury. Secondo altri voci di corridoio, nel film potremmo vedere anche il debutto cinematografico del personaggio di Rick Jones.

Anna Boden e Ryan Fleck dirigeranno la pellicola da una sceneggiatura firmata da Geneva Robertson-Dworet, Nicole Perlman e Meg LeFauve. Kevin Feige dei Marvel Studios produrrà il film insieme a Louis D'Esposito, Victoria Alonson, Jonathan Schwartz e Stan Lee.

La pellicola è attesa nei cinema per l'8 marzo 2019.