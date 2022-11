Devotion, lo strano primo incontro tra Glenn Powell e Jonathan Majors: 'Eravamo nudi'

Il primo incontro per parlare di un film è certo un momento piuttosto importante, da vivere con la dovuta serietà e concentrazione: non è evidentemente di questo avviso Glenn Powell, che per il suo primo meeting con Jonathan Majors per parlare di Devotion propose una situazione, come dire... Decisamente più rilassata!

A parlarne è stato proprio il Kang del Marvel Cinematic Universe, che nel corso di una recente intervista ha raccontato quel primo, fatidico incontro svelando un dettaglio decisamente inatteso: per l'occasione, lui e la star di Top Gun: Maverick erano completamente nudi! Aspettate, però, prima di pensare a proposte indecenti: c'è una spiegazione.

"Procedura standard: prendi parte a un incontro, 'Hey, ti piacerebbe far parte del film?', e io tipo: 'Sì, si potrebbe fare, mi piacerebbe provarci'. Dopo il regista c'è da incontrare Glenn Powell, che è anche il nostro produttore esecutivo. Io mi presento, 'Hey amico, andiamo ai bagni turchi'. Lui si presenta tipo Hangman, con quegli occhi blu e quel sorriso smagliante. Io entro con lui in questo nono girone dell'inferno. E ci sediamo lì a parlare, completamente nudi" sono state le parole di Jonathan Majors.

Che dire: un primo incontro davvero unico nel suo genere, ma che evidentemente ha portato buoni frutti! Bagni turchi a parte, comunque, qui trovate il primo trailer ufficiale di Devotion.