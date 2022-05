Devotion, Jonathan Majors e Glen Powell nel trailer del nuovo film sulla Guerra di Corea

Sony Pictures Entertainment ha da poco diffuso un primo trailer per Devotion, il nuovo film con Jonathan Majors e Glen Powell ambientato ai tempi della Guerra di Corea.

Ispirato al romanzo “Devotion: An Epic Story of Heroism, Friendship, and Sacrifice” di Adam Makos, a sua volta basato su una storia vera, Devotion ci presenta due grandi protagonisti del conflitto combattuto nella penisola coreana nei primi anni '50.

"Devotion racconta la storia del duo di aviatori più celebre nella storia della Marina americana: il tenente Tom Hudner, un uomo bianco del New England avvezzo ai country club, e il guardiamarina Jesse Brown, un afro-americano figlio di un mezzadro del Mississippi. Tom ha rinunciato ad Harvard per guidare aerei da combattimento il suo paese. Jesse è diventato il primo pilota nero della marina a difendere una nazione che non voleva nemmeno servirlo al bancone dei bar" si legge nella sinossi ufficiale del libro.

L'adattamento cinematografico scritto da diretto da Jake Crane e Jonathan A. H. Stewart e diretto da J.D. Dillard vedrà nel cast, oltre all'attore di Ant-Man and The Wasp: Quantumania e la star di Top Gun: Maverick, anche Joe Jonas, Christina Jackson, Thomas Sadoski, Tom Hudner e Jesse Brown. In testa alla notizia potete trovare il primo trailer di Devotion, mentre la pellicola arriverà ad ottobre sugli schermi americani.