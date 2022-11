Devotion, per Joe Jonas il collega Jonathan Majors è ''una giovane leggenda''

Se il primo incontro tra Glenn Powell e Jonathan Majors è stato bizzarro e senza veli, per Joe Jonas recitare è una cosa seria. Proprio in riferimento al collega Majors, l'ex membro dei Jonas Brothers ha speso solo parole di stima, affetto e ammirazione.

Devotion è un film basato sul libro Devotion: An Epic Story of Heroism, Friendship, and Sacrifice di Adam Makos e racconta la storia di Jesse Brown e Tom Hudner durante la guerra di Corea. I due protagonisti sono interpretati rispettivamente da Jonathan Majors e Glen Powell.

Mentre Glen Powell ha ricevuto la sua benedizione da Tom ''Maverick'' Cruise, ad elogiare Majors ci ha pensato un altro attore della pellicola: il cantante Joe Jonas. Joe, che è diventato famoso in tutto il mondo insieme ai suoi fratelli e alla loro band, ha ammesso di essere stato un po' nervoso all'idea di ritornare al cinema dopo molto tempo: ''Sì, c'erano dei dubbi che si sono manifestati qua e là, ma è bello provare di nuovo qualcosa di simile''. Ha poi continuato, sottolineando la bravura del collega Jonathan Majors: ''Jonathan è una giovane leggenda. Voglio dire, è già al top e la sua carriera è ancora molto lunga. Il modo in cui si immerge nei ruoli è davvero stimolante!''.



Dopo l'esperienza con la Disney per Camp Rock del 2008, è bello ritrovare Joe Jonas sul grande schermo nei panni di Marty 'Skip' Goode, che lui stesso ha definito: ''una specie di clown della classe''.