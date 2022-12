Devotion: il film sulla Guerra di Corea con Jonatham Majors certificato 'Fresh' su RT!

Jonathan Majors e Glenn Powell sono le star di Devotion, il nuovo film Sony ispirato al romanzo “Devotion: An Epic Story of Heroism, Friendship, and Sacrifice” di Adam Makos. Basato su una storia vera, la pellicola ci presenta due grandi protagonisti del conflitto combattuto nella penisola coreana nei primi anni '50.

Qualche giorno dopo la sua uscita nelle sale statunitensi, il film è stato certificato "Fresh" su Rotten Tomatoes, totalizzando un punteggio del 80% dopo 81 recensioni. Tra le note positive della pellicola, a spiccare maggiormente sono l'ottima chimica tra i due protagonisti e i combattimenti aerei.

Questa la sinossi: "Devotion racconta la storia del duo di aviatori più celebre nella storia della Marina americana: il tenente Tom Hudner, un uomo bianco del New England avvezzo ai country club, e il guardiamarina Jesse Brown, un afro-americano figlio di un mezzadro del Mississippi. Tom ha rinunciato ad Harvard per guidare aerei da combattimento per il suo paese. Jesse è diventato il primo pilota nero della marina a difendere una nazione che non voleva nemmeno servirlo al bancone dei bar".

Diretto da J.D. Dillard, il cast di Devotion è completato da Joe Jonas, Christina Jackson, Thomas Sadoski, Tom Hudner e Jesse Brown.

Per salutarvi, vi lasciamo con gli elogi che Joe Jonas ha riservato a Jonathan Majors per Devotion.