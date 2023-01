Devotion, ecco la data d'uscita su Paramount+ del film con Jonathan Majors e Glen Powell!

La passione di Hollywood per i caccia militari non si ferma. Dopo l'uscita al cinema a novembre, l'8 gennaio arriverà su Paramount+ (almeno negli USA) Devotion, pellicola con protagonisti Glen Powell e Jonathan Majors nei panni di due piloti che cambieranno le sorti della Guerra di Corea.

Entrambi gli interpreti, negli ultimi anni, stanno lavorando molto per conquistare un posto stabile nello star system hollywoodiano arricchendo le loro filmografie con progetti di altissimo profilo. Mentre Majors si è accaparrato il ruolo di Kang Il Conquistatore, main villain della saga del Multiverso della Marvel, e un posto da coprotagonista nel terzo capitolo di Creed, Powell ha avuto un anno particolarmente fortunato grazie al suo lavoro fatto in Top Gun: Maverick nel quale interpreta Hangman, presuntuoso pilota dell'accademia.

Lo stesso Powell ha ammesso di esser stato molto incerto riguardo l'accettare la parte per Devotion proprio a causa del contesto "simile" (aerei e piloti) di entrambi i film. Pare che la benedizione per Devotion sia arrivata da Tom Cruise che gli consigliò di dedicarsi ad entrambi i progetti. L'arrivo della pellicola su Paramount+ gli darà sicuramente più visibilità e sarà un modo per renderla più fruibile a tutti.

In occasione dell'uscita di Devotion Jonathan Majors ha parlato dello strano primo incontro con Powell in...dei bagni turchi. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!