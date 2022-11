Devotion, la benedizione di Tom Cruise a Glen Powell: 'Puoi fare sia questo che Top Gun'

Quando si ha a che fare con Tom Cruise bisogna dare il 150%, a maggior ragione se si tratta di un progetto nel quale la star di Mission: Impossible ha messo tutto il suo cuore, proprio come accaduto per Top Gun: Maverick: nell'accettare il ruolo da protagonista in Devotion, dunque, Glenn Powell si era posto più di qualche problema.

L'attore di Hangman temeva infatti che il prender parte quasi in contemporanea a due film ambientati nel mondo dell'aviazione potesse irritare Cruise: recentemente apparso nel primo trailer di Devotion, Powell ha però raccontato come la reazione del buon Tom sia stata molto più tranquilla di quanto fosse lecito aspettarsi.

"Dissi: 'Senti Tom, c'è anche un altro film ambientato nel mondo della marina che mi sta molto a cuore'. E Tom mi rispose: 'C'è spazio per entrambi. Puoi fare Top Gun, puoi fare Devotion, non devi scegliere tra l'uno e l'altro'" sono state le parole di Powell. Insomma, l'importante è dare il meglio di sé: a quanti progetti si prenda parte non è affare di Tom Cruise, e tutto sommato ci sembra giusto così!

E voi, cosa pensate della prova di Powell in Top Gun: Maverick? Diteci la vostra nei commenti! Jonathan Majors, intanto, ha raccontato qualche giorno fa il singolare primo incontro con Glenn Powell per discutere di Devotion.