Devin Ratray, di Mamma ho perso l'aereo, arrestato per aver strangolato la sua ragazza

L’attore Devin Ratray, celebre per aver interpretato il ruolo del fratello di Macaulay Culkin in Mamma ho perso l’aereo, è stato arrestato per violenza domestica ai danni della sua ex compagna che lo scorso 20 dicembre lo ha denunciato. Ratray era da poco tornato nel franchise che lo ha reso famoso apparendo in Home Sweet Home Alone.

Secondo quanto riportato dal noto portale TMZ, l'arresto è avvenuto dopo la denuncia sporta dalla compagna dell'attore, avvenuta lo scorso 20 dicembre, in cui quest'ultima affermava di essere stata aggredita in seguito a una lite in una stanza d'albergo nel corso di un weekend di vacanza. L'accusa è di percosse e strangolamento. Ratray dopo essere stato arrestato dalla polizia è uscito dopo aver pagato una cauzione di 25mila dollari. Il suo avvocato ha dichiarato che non ci sarebbe stata nessuna violenza ma che il tutto si sarebbe limitato a una discussione molto accesa tra il suo assistito e la compagna.

La ragazza, però, secondo la polizia avrebbe mostrato i segni delle percosse subite, con lividi sul volto. A quanto pare, il litigio sarebbe avvenuto in condizioni estreme, con l'attore che completamente ubriaco le avrebbe sferrato diversi pugni in pieno volto e pressato le mani sul collo impedendole di respirare. Secondo la vittima, Ratray avrebbe anche pronunciato le agghiaccianti parole: "Così muori". Non si conoscono i motivi del litigio ma una parte importante l'avrebbe avuta l'assunzione spropositata di alcool da parte dell'attore, che al momento aveva ingerito - o così si dichiara - almeno una dozzina di drink. Sempre secondo TMZ, un possibile motivo del litigio sarebbe stata la concessione gratuita di alcune foto autografate da parte della ragazza ai fan dell'attore.

