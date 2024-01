Devin Ratray, Buzz di Mamma, ho perso l'aereo ricoverato prima del processo per violenza

La star di Mamma, ho perso l'aereo Devin Ratray è stato ricoverato in ospedale provocando in questo modo il rinvio del processo che lo vede imputato di violenza domestica. A confermare il ricovero è stato un membro della famiglia dell'attore a TMZ. Ratray è stato condotto nella struttura ospedaliera in condizioni critiche.

Dopo il ricovero, l'attore è stato dimesso ed è tornato a casa per riposare, su consiglio del medico. Devin Ratray avrebbe dovuto comparire in tribunale lunedì e ora il procedimento è slittato a febbraio.



Due anni fa l'attore è stato accusato di aver colpito e strangolato la propria fidanzata dicendole che sarebbe morta.

In base alla ricostruzione della presunta violenza, Ratray avrebbe bevuto una bottiglia di vino e dei cocktail in un ristorante prima di consumare almeno altri dieci cocktail in un bar. Rientrato a casa, avrebbe spinto la ragazza sul letto, tenendole una mano sulla bocca e l'altra sul collo, dicendole:"È così che muori".



La polizia ha dichiarato a Fox News che l'attore si è presentato spontaneamente: Devin Ratray è stato arrestato in seguito con due capi d'accusa per violenza domestica.

Nel febbraio 2022, Ratray si è dichiarato innocente affermando, tramite il proprio avvocato, di non aver mai alzato le mani sulla donna e non aver mai commesso nessuna azione del genere.



Devin Ratray è famoso per il ruolo di Buzz, fratello maggiore di Kevin McCallister (Macaulay Culkin), nei primi due film del franchise Home Alone, Mamma, ho perso l'aereo (1990) e Mamma, ho riperso l'aereo - Mi sono smarrito a New York (1992). Devin Ratray ha recitato in un cameo anche nel reboot Home Sweet Alone - Mamma, ho perso l'aereo (2021).