I Devianti compariranno ne Gli Eterni: Kevin Feige conferma lo scontro ancestrale

Quest'anno al CCXP brasiliano i Marvel Studios hanno rivelato importanti dettagli sulla Fase 4 del MCU, ma forse la più importante, insieme alla continuità con Avengers: Endgame è stata la conferma che nel film compariranno anche i Devianti, gli ancestrali nemici degli Eterni.

Il CEO dei Marvel Studios ha dichiarato: "I Devianti saranno nel film, nella mitologia dei fumetti erano fondamentali per i piani dei Celestiali e [ne Gli Eterni] saranno diversi da qualsiasi cosa abbiamo visto prima: riveleremo una nuova forma di Devianti."



La storia delle due fazioni inizia milioni di anni fa, quando l Celestiali arrivarono sulla Terra e iniziarono i loro esperimenti sulle specie pseudo-umane che l'abitavano: dalle mutazioni genetiche derivanti sono nati i Devianti e gli Eterni, che hanno dunque origini comuni, ma le cui strade sono quanto mai lontane l'una dall'altra.

Se gli Eterni sono pochi e tutti dotati di straordinari poteri, i Devianti sono molto più numerosi e, fortunatamente, non tutti nascono con speciali abilità, non che ce ne sia bisogno del resto: la loro forza è nel numero.

Entrambe le razze sviluppano una grande propensione per l'innovazione tecnologica, ma con obiettivi ben diversi: gli Eterni metteranno le proprie conoscenze al servizio dell'umanità, mentre i Devianti tenteranno in tutti i modi di soggiogare la razza umana e adopereranno ogni mezzo a disposizione per tentare di rovesciare gli Eterni e gli stessi Celestiali. Inutile dire che i loro tentativi saranno vani e, nei fumetti, dopo un'epica battaglia la loro "capitale" Lemuria verrà distrutta e sommersa dalle acque.



Parallelamente alla Terra, i Celestiali compiono esperimenti anche su altri pianeti ed uno in particolare richiama la nostra attenzione: gli Skrull (foto in calce), sono una sorta di "discendenza degenerata" dei Devianti e, fun fact, erano già comparsi in Captain Marvel e Spider-man: Far From Home. Ancora una volta la complessità degli intrecci Marvel ci lascia a bocca aperta. Ad infittire la trama, Feige anticipa un possibile ritorno di Thanos.



Gli Eterni arriverà nei cinema a novembre 2020 e sarà uno dei film più complessi e costosi del MCU: passate dal nostro approfondimento sulla timeline della pellicola.