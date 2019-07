Il devastante incendio del 2018 in California diventerà un film

Matthew Heineman, regista del biopic A Private War, scriverà e dirigerà per Focus Features Paradise, film che racconterà il devastante incendio che nel 2018 distrusse la cittadina di Paradise in California. Sarà prodotto dallo stesso Heineman e dalla Temple Hill di Marty Bowen.

Il poduttore esecutivo sarà invece Josh McLaughlin. Paradise sarà incentrato sulla figura di Heather Roebuck, la donna che ha raccontato la sua straziante esperienza in un post su Facebook diventato virale. Ha infatti dato alla luce un bambino pochi minuti prima che l’ospedale in cui si trovava fosse avvolto dalle fiamme. Impossibilitata a muovere le gambe a causa del cesareo, lontana dal suo neonato e dal fidanzato, Heather intraprese un viaggio per la città insieme a un gruppo di infermieri e operatori di emergenza, che cercavano di ricongiungerla con la sua famiglia.

Focus Features ha opzionato i diritti sulla storia di Roebuck, del suo fidanzato Bret Harles e dei loro figli, oltre che degli operatori sanitari di Butte County - Sean Abrams, Mike Castro, Shannon Molarius e Robin Cranston - che hanno dovuto improvvisarsi pompieri quando il gruppo è rimasto intrappolato dal fuoco.

"Per me, il film esamina le connessioni umane che persone ordinarie possono attivare in circostanze straordinarie", ha dichiarato Matthew Heineman in un’intervista. "Il viaggio di Heather, la sua forza interiore di fronte a avversità ineguagliabili e inaspettate è una delle storie più eccitanti e viscerali che abbia mai incontrato."

