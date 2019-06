Deva Cassel, la somiglianza con mamma Monica Bellucci è impressionante

A quattordici anni, la somiglianza tra Deva Cassel e sua madre, la diva Monica Bellucci, è davvero notevole. I riccioli neri e le labbra carnose sono praticamente identici, così come il naso, mentre gli occhi chiari sono evidentemente un’eredità del padre, Vincent Cassel.

La ragazza era stata fotografata, affascinante e vestita di bianco, lo scorso aprile a Ravello, anche se i genitori negli anni hanno fatto di tutto per tutelare la sua privacy e a tenerla lontana dal chiasso del gossip e dalle luci della ribalta. Deva è anche poco attiva sui social (non ha un profilo Instagram pubblico) e così ogni sua apparizione in pubblico suscita inevitabilmente attenzione e curiosità.

Nei giorni scorsi, per esempio, la quattordicenne era in prima fila alla sfilata di Dolce & Gabbana, che in occasione del Milano Moda Uomo hanno presentato la loro collezione primavera estate 2020. Nelle immancabili foto, Deva Cassel indossa un corsetto di pizzo rosso, un blazer nero e dei pantaloni neri aderenti. Tutta sua madre, è il caso di dire, vista la somiglianza con Monica Bellucci (vista al cinema, tra l'altro, in Spectre con Daniel Craig).

Il padre di Deva, l'attore Vincent Cassel ha interpretato Gauguin in un recente biopic dedicato al pittore francese.